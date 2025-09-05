Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कोसी नदी के किनारे पुलिस ने की छापेमारी, प्लास्टिक के बोरे में छिपाकर रखा 55.90 किलो गांजा बरामद

कोसी नदी के किनारे पुलिस ने की छापेमारी, प्लास्टिक के बोरे में छिपाकर रखा 55.90 किलो गांजा बरामद

Edited By Swati Sharma, Updated: 05 Sep, 2025 11:25 AM

police in supaul have recovered a large consignment of marijuana

Supaul News: बिहार में सुपौल जिले के भपटियाही थाने के अन्तर्गत गुरूवार को पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने संयुक्त रूप में गांजा की एक बड़ी खेप बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने बताया कि कि गुप्त सूचना के आधार पर कोसी पूर्वी तटबंध के सिमरी...

Supaul News: बिहार में सुपौल जिले के भपटियाही थाने के अन्तर्गत गुरूवार को पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने संयुक्त रूप में गांजा की एक बड़ी खेप बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने बताया कि कि गुप्त सूचना के आधार पर कोसी पूर्वी तटबंध के सिमरी स्पर संख्या 19.10 के समीप कोसी नदी के किनारे झाड़ियों में छापेमारी की गई तो वहां प्लास्टिक के बोरें में छिपाकर रखे गए 55.90 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है।

शरथ बताया कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!