VIDEO: जनता दरबार में पूर्णिया SP ने सुनी लोगों की फरियाद, अंचल पदाधिकारी से त्वरित निष्पादन का निर्देश

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Dec, 2025 03:41 PM



A-

A+

#SPSweetySehrawat #JantaDarbar #PurniaPolice #Badharapolicestation #Purnia #BiharNews पूर्णिया में एसपी स्वीटी सहरावत ने बड़हरा थाना में जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। जनता दरबार में कुल 40 आवेदन आए जिसमें अधिकांश मामले भूमिविवाद से...