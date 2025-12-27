VIDEO: Purnia में 108 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर की घर वापसी, समाज के लिए एक बड़ा संदेश

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Dec, 2025 03:34 PM
#Purnia #Christmas #Bihar
Purnia: पूर्णिया में क्रिसमस के मौके पर बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें 108 लोगों ने ईसाई धर्म को अलविदा कह दिया। 19 परिवारों के 108 लोगों को हिन्दू धर्म में वापसी करायी गयी। सभी लोगों ने दस से बारह साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। यह तस्वीर पूर्णिया के बनमनखी इलाके की है, जहां एक सौ से अधिक लोगों ने सनातन धर्म मे घर वापसी की। इस मौके पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया और सभी लोगों को सनातन धर्म की दीक्षा दी गयी...