“उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए”, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर भड़कीं राबड़ी देवी

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 07 Mar, 2026 09:17 PM

rabri devi reaction nitish kumar

Bihar news: बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाज़ी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री Rabri Devi ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहिए।

मीडिया से बातचीत के दौरान राबड़ी देवी ने कहा, “उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन्हें बिहार नहीं छोड़ना चाहिए और मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए।” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति के कारण यह स्थिति पैदा हुई है और नीतीश कुमार को राज्य की जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए।

राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए चुना है, ऐसे में राज्यसभा जाने का फैसला लोगों की उम्मीदों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि यह कदम बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है।

इस मुद्दे पर Tejashwi Yadav ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही कहती रही है कि भाजपा अंततः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम उसी दिशा में उठाया गया कदम है।

गौरतलब है कि 5 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद से बिहार की राजनीति में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में Janata Dal (United) और Bharatiya Janata Party के बीच नए नेतृत्व को लेकर फैसला अहम होगा।

