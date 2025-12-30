Rohtas ropeway accident: रोपवे हादसे पर सरकार का सख्त रुख, 2 इंजीनियरों को सस्पेंड और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू

Rohtas ropeway accident: 26 दिसंबर को एक बड़ा हादसा टल गया जब रोहतास जिले में ट्रायल के दौरान एक नया बना रोपवे गिर गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यह घटना तब हुई जब रोहतास ब्लॉक से रोहतासगढ़ किले और रोहितेश्वर धाम तक का रोपवे अपने साथ लगे टावर...

Rohtas ropeway accident: बिहार के सड़क निर्माण मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने रोहतास जिले में हाल ही में ट्रायल के दौरान नए बने रोपवे के गिरने की घटना (Rohtas ropeway accident) के संबंध में दो इंजीनियरों को सस्पेंड करने का फैसला किया है और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।



26 दिसंबर को टला एक बड़ा हादसा

26 दिसंबर को एक बड़ा हादसा टल गया जब रोहतास जिले में ट्रायल के दौरान एक नया बना रोपवे गिर गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यह घटना तब हुई जब रोहतास ब्लॉक से रोहतासगढ़ किले और रोहितेश्वर धाम तक का रोपवे अपने साथ लगे टावर के साथ गिर गया। ट्रायल के दौरान इस्तेमाल की गई चार ट्रॉलियां क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन मौके पर मौजूद मजदूर खुद को बचाने में कामयाब रहे। पत्रकारों से बात करते हुए जायसवाल ने कहा, "शुरुआती जांच में पता चला है कि यह घटना अधिकारियों द्वारा निगरानी और सुपरविजन की कमी के कारण हुई। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNNL) के संबंधित प्रोजेक्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, विभाग ने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।"



31 दिसंबर तक पूरी होनी थी रोपवे परियोजना

BRPNNL राज्य के सड़क निर्माण विभाग का एक उपक्रम है। मंत्री ने कहा कि पटना IIT के विशेषज्ञों द्वारा रोपवे के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए भी एक जांच की जा रही है, जिसे अगले महीने से शुरू होना था। उन्होंने कहा कि काम में सुधार समझौते की शर्तों के अनुसार, सख्ती से किया जा रहा है। रोपवे परियोजना 31 दिसंबर तक पूरी होनी थी। 1,326 मीटर लंबे रोपवे परियोजना की आधारशिला, जिसकी अनुमानित लागत 13 करोड़ रुपये है, 12 फरवरी, 2020 को रखी गई थी। यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों और श्रद्धालुओं को कैमूर पहाड़ियों में रोहतासगढ़ किले और आस-पास के मंदिरों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए स्वीकृत की गई थी।