Jamui Train Accident: जमुई रेल हादसे के बाद 9 ट्रेनें रद्द, इन 14 ट्रेनों का रूट डायवर्ट; देखें लिस्ट

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Dec, 2025 01:22 PM

Jamui Train Accident: बिहार के जमुई जिले में एक मालगाड़ी के आठ डिब्बे पटरी से उतर जाने से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। हावड़ा-पटना-दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया, जिससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़...

Jamui Train Accident: बिहार के जमुई जिले में एक मालगाड़ी के आठ डिब्बे पटरी से उतर जाने से (Jamui Train Accident) रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। हावड़ा-पटना-दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया, जिससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने हादसे के बाद 9 ट्रेनें रद्द कर दी है और 14 ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया है। 

ट्रेनों के रूट डायवर्ट, यात्री परेशान 

दरअसल, पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में लाहाबन–सिमुलतला स्टेशन के बीच शनिवार रात एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे बेपटरी हो गए। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया है। रूट बदले जाने की वजह से कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

बाघ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित 

रेलवे द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, 13020 बाघ एक्सप्रेस (मुजफ्फरपुर–हावड़ा) को बरौनी से डायवर्ट किया गया, जिसके कारण यह ट्रेन 16 स्टेशनों पर रद्द कर दी गई। वहीं 13019 बाघ एक्सप्रेस (हावड़ा–मुजफ्फरपुर) अंडाल से किऊल के बीच रद्द रही।

इन ट्रेनों को किया गया रद्द- 
 

Train No.  Date
 12369      28-12-2025
 13030    28-12-2025
 13105    28-12-2025
 63297     28-12-2025
 63298     28-12-2025 
 63566      28-12-2025
 63571     28-12-2025
 63572    28-12-2025 
 63574    28-12-2025


इन 14 ट्रेनों का रूट डायवर्ट

 Train No.    Date         Diverted Trains
 11428        28.12.2025   DGHR-BAKA-BGP-KIUL, BGP 
 12305      28.12.2025     PKA-DHN-GAYA-DDU, ASN, DHN, GAYA    
 12361   28.12.2025   PKA-DHN-GAYA-DDU DHN, GAYA 
 13106   28.12.2025   KIUL-BGP-GMAN-RPHBWN BGP, RPH    
 13332   28.12.2025         GAYA
 15049    28.12.2025   JSME-BAKA-BGP-KIUL, BGP
 17006      28.12.2025   KIUL-TIA-BNF-KQRGMO-RJB  
18183    28.12.2025     PKA-DHN-GAYA-PNBE, GAYA    
18621   28.12.2025  GAYA-GOMOHRAJABERA, GAYA    
22347  28.12.2025   PKA-DHN-GAYA-PNBE DHN, GAYA  
13044     27.12.2025    BJU-MGR-BGP-SBGGMAN-RPH-BWN BGP, RPH 
13508      27.12.2025   KIUL-TIA-BNF-KQRGMO-PKA-ASN, GAYA 
22844      27.12.2025   BKP-TIA-BNF-KQR-GMOPKA-ASN GAYA  
13020   26.12.2025      BJU-MGR-BGP-SBGGMAN-RPH-BWN BGP, RPH  

 




   


 

