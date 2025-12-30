खगड़िया में भयानक हादसा, घर लौट रहे 2 दोस्तों को यूं खींच ले गई मौत...परिजनों में मची चीख-पुकार

Khagaria Road Accident: बिहार के खगड़िया जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के मानसी थाना क्षेत्र के NH...

Khagaria Road Accident: बिहार के खगड़िया जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई।

घर लौट रहे थे दोनों

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के मानसी थाना क्षेत्र के NH 31 की है। मृतक युवकों की पहचान चकहुसैनी गांव निवासी प्रियांशु कुमार और अंकित कुमार के रूप में हुई है। दोनों युवक आपस में दोस्त थे। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम दोनों दोस्त मोटरसाइकिल से अपने गांव आ रहे थे। इसी दौरान एनएच 31 पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं, इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।