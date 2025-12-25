समस्तीपुर में भाजपा नेता की हत्या, बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां; वारदात से दहल उठा इलाका

समस्तीपुर: बिहार में समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बुधवार की रात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी।

समस्तीपुर: बिहार में समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बुधवार की रात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि भाजपा नेता रूपक सहनी जिले के शादीपुर घाट स्थित कम्प्यूटर दुकान पर थे। इस दौरान अपराधी वहां पहुंचे और उन्होंने गोली मारकर रूपक सहनी को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि रूपक के शरीर में बदमाशों ने पांच से छह गोलियां दागी। मृतक रूपक सहनी भाजपा जिला आईटी सेल के संयोजक दीपक सहनी के छोटे भाई थे और वह स्वयं भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी थे।

परिजनों ने घायल भाजपा नेता को जिले के खानपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मे भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत धोषित कर दिया। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमॉटर्म के लिये भेजा जा रहा है।