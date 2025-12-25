Bihar Crime News Today: समस्तीपुर में BJP नेता को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, मौके पर मौत

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Dec, 2025 01:40 PM
Bihar Crime News Today: समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रूपक सहनी (उम्र करीब 23–24 वर्ष) के रूप में हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और पंचायत अध्यक्ष के पद पर थे।
बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, 5–6 गोलियां लगने की सूचना
जानकारी के अनुसार, रूपक सहनी खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर घाट स्थित अपनी कंप्यूटर दुकान में बैठे हुए थे। इसी दौरान बाइक पर सवार अपराधी वहां पहुंचे और बिना किसी कहासुनी के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से रूपक गंभीर रूप से घायल होकर दुकान में ही गिर पड़े। बताया जा रहा है कि उन्हें पांच से छह गोलियां लगी थीं।
अस्पताल ले जाते समय मौत, इलाके में मचा हड़कंप
फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों की मदद से घायल रूपक को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस जांच में जुटी, CCTV और FSL की मदद ली जा रही
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से खोखा बरामद किया गया है। पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी सूचित किया है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।
DSP का बयान: एक भी अपराधी नहीं बचेगा
डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि मृतक का नाम रूपक सहनी है और उम्र करीब 23 वर्ष बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल परिजन सदमे में हैं और बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। मामले में विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है। टेक्निकल और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
हत्या के कारणों का खुलासा नहीं, सभी एंगल से जांच
फिलहाल इस हत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस राजनीतिक, व्यक्तिगत रंजिश और अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से जांच कर रही है।