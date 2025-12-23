Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Crime News Bihar: किशनगंज में अंतरजिला वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, चार शातिर गिरफ्तार, चार बाइक बरामद

Crime News Bihar: किशनगंज में अंतरजिला वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, चार शातिर गिरफ्तार, चार बाइक बरामद

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Dec, 2025 08:47 PM

inter district vehicle theft gang busted in kishanganj

किशनगंज जिले में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने अंतरजिला स्तर पर सक्रिय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

Crime News Bihar: किशनगंज जिले में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने अंतरजिला स्तर पर सक्रिय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान में चार कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और चार चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

घटना की शुरुआत 19 दिसंबर 2025 को पाठामारी थाना कांड संख्या 41/25 से हुई, जिसमें एक मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पोठिया थाने की टीम ने आरोपी जहीदुल रहमान उर्फ रहीम जमाल के घर से चोरी की बाइक (रजिस्ट्रेशन नंबर BR37AL4958) बरामद की थी। वह गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया था।

पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी की। नूरी चौक के पास से फरार आरोपी जहीदुल रहमान और उसके साथी तबीरूद्दीन उर्फ तपीरूद्दीन को चोरी की एक अन्य बाइक (BR37K0126) के साथ पकड़ा गया। दोनों की निशानदेही पर भोगडाबर से अब्दुल साकिर को पल्सर बाइक (BR37AK8692) के साथ गिरफ्तार किया गया। 

अंत में माटीकुरा से अब्दुल सतार को किराए के मकान से बिना नंबर प्लेट वाली अपाची बाइक (चेसिस नंबर MD634BE47L2K00299, इंजन नंबर BE4KL2400282) के साथ धर दबोचा गया।

और ये भी पढ़े

गिरफ्तार सभी आरोपी पुराने अपराधी हैं और इनके खिलाफ चोरी, नकबजनी, लूट और आर्म्स एक्ट सहित दर्जनों मामले दर्ज हैं। मुख्य आरोपी जहीदुल रहमान के खिलाफ 20 से अधिक मामले विभिन्न थानों में लंबित हैं।

पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और जल्द आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। जांच अभी जारी है, जिससे गिरोह के अन्य सदस्यों और खरीदारों तक पहुंचने की उम्मीद है।

इस सफल अभियान में पोठिया और पाठामारी थाने की टीम के साथ तकनीकी शाखा के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक ने टीम को बधाई दी और वाहन चोरी के खिलाफ अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!