  • सीतामढ़ी: 2 दिनों से लापता था युवक...अब संदिग्ध स्थिति में ब्रह्मपुरी तालाब में मिला शव; जांच में जुटी पुलिस

Edited By Harman, Updated: 03 Sep, 2025 08:25 AM

बिहार में सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र में दो दिनों से लापता युवक का शव ब्रह्मपुरी गांव के पोखरे से बरामद किया गया है। शव की हालत काफी खराब और सड़ी- गली थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

सीतामढ़ी: बिहार में सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र में दो दिनों से लापता युवक का शव ब्रह्मपुरी गांव के पोखरे से बरामद किया गया है। शव की हालत काफी खराब और सड़ी- गली थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। 

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान पंडौल उर्फ पंथपाकड़ पंचायत के ब्रह्मपुरी गांव नया टोला निवासी राम प्रताप पटेल के पुत्र राजेश पटेल (35) के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार राजेश दो दिन पहले मजदूरी के लिये घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंतत: उसकी पत्नी ने स्थानीय थाना में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गये। 

इधर जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष धनंजय चौधरी, एसआई आरती कुमारी, एसआई शशिकांत कुमार सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी (सदर) आशीष आनंद स्वयं मौके पर पहुंचे और जांच का नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि, पोखरे से बरामद शव काफी फूला हुआ है। पुलिस हर पहलु पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पायेगा। फिलहाल शव को पोस्टमाटर्म के लिये सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहराई से जांच कर दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जायेगा।

 

