दामाद के शराब पीने आदत से परेशान था ससुर, सुपारी देकर करवा दी हत्या...बदमाशों ने दोस्त को भी उतारा मौत के घाट

Sitamarhi Crime: बिहार के सीतामढ़ी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ससुर ने दामाद के शराब पीने की बुरी आदत से परेशान होकर उसकी हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, दामाद के एक दोस्त को भी शराब पिलाने के बहाने बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।



जानकारी के अनुसार, घटना जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के कोईली गांव की है। मृतक की पहचान दिलीप सिंह के रूप में हुई है, जो अत्यधिक शराब पीने का आदी था। उसका सुसर दामाद की शराब पीने की आदत से परेशान था, जिसके चलते आरोपी ससुर ने सुपारी देकर दामाद की हत्या करवा दी थी।



एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि ससुर अकलु महतो ने संपत्ति बेचकर 12 हजार की सुपारी दी थी। वहीं सुपारी किलर ने कुल्हाड़ी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही वहीं, दिलीप सिंह के एक दोस्त को भी मौत के घाट उतार दिया गया।



