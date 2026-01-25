मूर्ति विसर्जन के दौरान DJ बजाने को लेकर हुआ विवाद...2 पक्षों में हिंसक झड़प, बमबाजी में 4 युवक घायल; इलाके में दहशत

Bhagalpur Crime News: बिहार के भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान एक ही समुदाय के दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को हथियार और विस्फोटक सामग्री के साथ...

तीन आरोपी गिरफ्तार

वरीय पुलिस अधीक्षक प्रणोद कुमार यादव ने रविवार को बताया कि गौराही हरियो गांव में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने एक ठिकाने पर छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देसी कट्टा और सुतली से बने देशी बम (लहसुनिया बम) बनाने में प्रयुक्त सामग्री बरामद की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक यादव ने बताया कि सरस्वती मूर्ति विसर्जन के बाद घर लौटने के दौरान गाना- बजाना और नाचने को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इसी दौरान एक गुट की ओर से सुतली से निर्मित देशी बम फेंका गया, जिससे तीन युवक घायल हो गये। सभी घायलों को तत्काल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस के अनुसार, अस्पताल में भर्ती तीनों युवकों की स्थिति सामान्य है और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जायेगी। घटना के बाद क्षेत्र में उत्पन्न तनाव अब पूरी तरह नियंत्रित है और विधि-व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। एहतियात के तौर पर आसपास के ग्रामीण इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। दंडाधिकारी की निगरानी में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।