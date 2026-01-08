दरभंगा में युवक की बेरहमी से हत्या, सड़क किनारे मिली लाश; मचा हड़कंप

Darbhanga Murder News: बिहार में दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र से पुलिस ने बुधवार को एक युवक का शव बरामद किया है। वहीं, शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बिरौल अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी ने आज बताया कि स्थानीय लोगों...

बिरौल अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी ने आज बताया कि स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर राजकीय राजमार्ग 17 पर बलरा और सोनपुर के बीच एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान नहीं की जा सकी है।



तिवारी ने बताया कि युवक की अन्यत्र हत्या करने के बाद शव को यहां लाकर फेंक दिया गया है। उन्होंने बताया कि आसपास के क्षेत्रों का सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (डीएमसीएच) भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

