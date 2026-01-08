Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दरभंगा में युवक की बेरहमी से हत्या, सड़क किनारे मिली लाश; मचा हड़कंप

दरभंगा में युवक की बेरहमी से हत्या, सड़क किनारे मिली लाश; मचा हड़कंप

Edited By Swati Sharma, Updated: 08 Jan, 2026 04:33 PM

youth brutally murdered in darbhanga

Darbhanga Murder News: बिहार में दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र से पुलिस ने बुधवार को एक युवक का शव बरामद किया है। वहीं, शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बिरौल अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी ने आज बताया कि स्थानीय लोगों...

Darbhanga Murder News: बिहार में दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र से पुलिस ने बुधवार को एक युवक का शव बरामद किया है। वहीं, शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

बिरौल अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी ने आज बताया कि स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर राजकीय राजमार्ग 17 पर बलरा और सोनपुर के बीच एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान नहीं की जा सकी है। 

तिवारी ने बताया कि युवक की अन्यत्र हत्या करने के बाद शव को यहां लाकर फेंक दिया गया है। उन्होंने बताया कि आसपास के क्षेत्रों का सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (डीएमसीएच) भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!