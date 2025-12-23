Main Menu

Bihar Youth Festival: राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का भव्य आगाज, रंगारंग नगर झांकी में दिखी बिहार की सांस्कृतिक विविधता

youth festival parade lights up madhubani

राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर मंगलवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में मधुबनी नगर में एक भव्य, आकर्षक एवं रंगारंग नगर झांकी का आयोजन किया गया।

Madhubani News: राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर मंगलवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में मधुबनी नगर में एक भव्य, आकर्षक एवं रंगारंग नगर झांकी का आयोजन किया गया। उत्साह, उल्लास और सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण इस झांकी ने पूरे शहर को उत्सवमय वातावरण से सराबोर कर दिया।

नगर झांकी में ढोल-नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक नृत्य-गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां तथा रंग-बिरंगे परिधानों में सजे कलाकार लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। बिहार के सभी जिलों से आए कलाकार दलों ने अपनी-अपनी लोकसंस्कृति, कला एवं परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन किया, जिसने युवाओं के साथ-साथ आमजन को भी मंत्रमुग्ध कर दिया।

यह भव्य नगर झांकी वाटसन स्कूल मैदान से प्रारंभ होकर थाना चौक, स्टेशन रोड, बाटा चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई पुनः वाटसन स्कूल परिसर में संपन्न हुई। झांकी के मार्ग में जगह-जगह नागरिकों ने तालियों और जयघोष के साथ कलाकारों का स्वागत किया।

इस अवसर पर जिले के वरीय एवं कनीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ।

नगर झांकी के माध्यम से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का संदेश जन-जन तक पहुंचा तथा युवाओं में सांस्कृतिक एकता, रचनात्मकता एवं सहभागिता की भावना को सशक्त बल मिला।

इसके बाद  वाटसन विद्यालय परिसर में प्रतिभागियों द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन मधुबनी में होना जिले एवं राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से कृतसंकल्पित है तथा सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ।

जिलाधिकारी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बिहार की भूमिका अग्रणी होगी। हम सभी बिहारवासी संकल्प लेकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हों, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।

