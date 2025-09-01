भागलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पेट्रोल पंप कर्मी सहित 2 लोगों को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार

Bhagalpur Road Accident: बिहार में भागलपुर जिले के अलग-अलग जगहों पर सड़क दुघटर्ना में एक पेट्रोल पंप कर्मी सहित दो लोगों की मौत हो गई तथा अन्य एक घायल हो गया। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि नवगछिया थाना क्षेत्र के धर्मकांटा गांव के पास...

पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि नवगछिया थाना क्षेत्र के धर्मकांटा गांव के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग -31 पर एक तेल टैंकर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई और अन्य एक घायल हो गया। मृतक की पहचान अभिषेक कुमार (22) के रुप में हुई है। वह इस क्षेत्र के नगरह गांव का रहने वाला था। घायल युवक को ग्रामीणों ने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।



सूत्रों ने बताया कि घोघा क्षेत्र के पक्कीसराय गांव के समीप एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रोशन कुमार (28) के रुप में हुई है और वह जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जमसी गांव का रहने वाला था। सूत्रों ने बताया कि शवों को पोस्टमाटर्म के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है।