बिहार के छपरा में 20 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या, घर के पास खेत में मिला शव; फैली सनसनी

पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि खजौली गांव निवासी संजय सिंह के पुत्र रौशन कुमार (20) का शव उसके घर के समीप एक खेत में देख कर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई है। युवक का शव मिलते बरामद होते ही बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।