बिहार राजस्व विभाग में 16 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान

Bihar Govt Jobs 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। Revenue and Land Reforms Department Bihar ने मार्च 2027 तक कुल 16,584 पदों पर नियुक्ति की योजना बनाई है। ये बहालियां राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, अमीन और अन्य संबंधित कैडरों में की जाएंगी। विभाग में कुल 22,342 स्वीकृत पद हैं, जिनमें बड़ी संख्या अभी रिक्त है। सरकार का लक्ष्य तय समय सीमा के भीतर चरणबद्ध तरीके से इन पदों को भरना है।

विधानसभा में बड़ा ऐलान

उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री Vijay Kumar Sinha ने 2026-27 के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि संबंधित आयोगों और विभागों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं, ताकि नियुक्तियां समय पर पूरी हों।

किस पद पर कितनी भर्ती?

राजस्व कर्मचारी (Revenue Employee)

कुल 8,051 पदों पर बहाली प्रस्तावित

3,559 पदों के लिए 2023 में Bihar Staff Selection Commission (BSSC) को अधियाचना भेजी जा चुकी

4,492 पदों का रोस्टर क्लियरेंस पूरा

2025 में इन पदों को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया

3,303 नए पद सृजित

कुल स्वीकृत पद 8,472 से बढ़कर 11,775

वर्तमान में लगभग 3,767 कर्मचारी कार्यरत

अमीन (Amin)

765 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित

रोस्टर क्लियरेंस पूरा

2025 में सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई

कुल स्वीकृत पद 2,502

वर्तमान में 1,199 अमीन कार्यरत

अन्य कैडर

शेष पद राजस्व अधिकारी और विभाग के अन्य संवर्गों में भरे जाएंगे।

युवाओं के लिए बड़ा अवसर

यह भर्ती अभियान खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और भूमि प्रबंधन से जुड़े कार्यों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने से प्रशासनिक कामकाज भी मजबूत होने की उम्मीद है।

कब आएगा नोटिफिकेशन?

आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित आयोगों की साइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें।