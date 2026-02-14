Main Menu

BTSC ने निकाली डेयरी फील्ड ऑफिसर की बंपर वैकेंसी, आज ही करें अप्लाई

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Feb, 2026 05:01 PM

btsc dairy officer vacancy 2026

BTSC Dairy Officer Vacancy 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। Bihar Technical Service Commission (BTSC) ने डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह बहाली विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत की जा रही है। डेयरी सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह शानदार अवसर माना जा रहा है।

भर्ती की मुख्य जानकारी (BTSC Dairy Recruitment 2026)

  • भर्ती संस्था: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC)
  • पद का नाम: डेयरी फील्ड ऑफिसर / डेयरी टेक्निकल ऑफिसर
  • विज्ञापन संख्या: 01/2026
  • कुल रिक्तियां: 92 पद
  • ऑनलाइन आवेदन शुरू: 13 फरवरी 2026
  • अंतिम तिथि: 13 मार्च 2026
  • आधिकारिक वेबसाइट: btsc.bihar.gov.in

 वेतनमान और सेवा शर्तें

चयनित उम्मीदवारों को अनरीवाइज्ड पे बैंड 9300–34800 रुपये के साथ ग्रेड पे 4200 रुपये (लेवल-6) का वेतन मिलेगा। यह ऑफिसर स्तर की स्थायी नौकरी है, जिसमें भविष्य में प्रमोशन और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी।

 शैक्षणिक योग्यता

अभ्यर्थियों के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होना आवश्यक है:

  • B.Tech (Dairy Technology)
  • B.Sc (Dairy Technology)
  • या इंडियन डेयरी डिप्लोमा (डेयरी टेक्नोलॉजी/डेयरी हसबैंडरी) + संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव

विस्तृत जानकारी के लिए आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखें।

आयु सीमा (1 अगस्त 2026 तक)

  • न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
  • अधिकतम आयु:
  • अनारक्षित पुरुष: 37 वर्ष
  • अनारक्षित महिला: 40 वर्ष
  • पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 40 वर्ष
  • अनुसूचित जाति/जनजाति: 42 वर्ष

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है।

 ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • विज्ञापन संख्या 01/2026 के सेक्शन में संबंधित नोटिफिकेशन खोलें।
  • “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
  • नए अभ्यर्थी पहले रजिस्ट्रेशन करें।
  • लॉगिन कर अपनी शैक्षणिक व व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  • फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • शुल्क भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट सुरक्षित रखें।

क्यों खास है यह भर्ती?

  • डेयरी टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए सीमित प्रतियोगिता
  • ऑफिसर लेवल की सरकारी नौकरी
  • स्थायी नियुक्ति और आकर्षक वेतनमान
  • राज्य के डेयरी सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

जो अभ्यर्थी लंबे समय से Sarkari Job in Bihar का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह सुनहरा मौका साबित हो सकता है।
 

