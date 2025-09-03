Main Menu

कैमूर में भयानक सड़क हादसा, मां के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे बेटे को यूं खींच ले गई मौत, तीन घायल

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Sep, 2025 01:38 PM

terrible road accident in kaimur son going for mother s funeral dies

मृतक की पहचान जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के साहो बीगहा गांव निवासी शिव कुमार उर्फ मंटू साहू (44) के रूप में हुई है। शिव कुमार के बड़े भाई सिद्धेश्वर साव ने बताया कि उनकी मां के निधन के बाद पूरा परिवार जहानाबाद से वाराणसी अंतिम संस्कार के लिए जा...

Kaimur Road Accident: बिहार के कैमूर जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां सड़क पार कर रहे पिता-बेटे को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।  

बेटे के साथ सड़क पार कर रहे थे शिव कुमार
जानकारी के अनुसार, घटना जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के साहो बीगहा गांव निवासी शिव कुमार उर्फ मंटू साहू (44) के रूप में हुई है। शिव कुमार के बड़े भाई सिद्धेश्वर साव ने बताया कि उनकी मां के निधन के बाद पूरा परिवार जहानाबाद से वाराणसी अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था। रास्ते में कुर्रा गांव के पास NH-19 पर स्थित एक होटल में सभी लोग खाना खाने रूके। खाना खाने के बाद शिव कुमार अपने 22 वर्षीय बेटे दीपक शाह बेटे के साथ सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। 

हादसे में शिव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनका बेटा दीपक शाह गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार भी सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इधर, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 


 

