मक्के के खेत में छिपाकर रखी थी शराब, पुलिस ने मारा छापा...1800 बोतल विदेशी शराब जब्त

Liquor Recovered in Supaul: बिहार में सुपौल जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। शराब तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिये छानबीन तेज कर दी गई है।



यह कार्रवाई बौराहा गांव के समीप बोचहा नदी के किनारे स्थित मक्का के खेत में की गई, जहां शराब छिपाकर रखे जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। प्राप्त सूचना के आधार पर बीरपुर पुलिस ने छापेमारी की, इस दौरान मक्का के खेत में रखी गई कई प्लास्टिक की बोरियों से कुल 1,800 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई।



पुलिस को मौके पर पहुंचते देख तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और शराब तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिये छानबीन तेज कर दी गई है। पुलिस यह पता लगा रही है कि शराब कहां से लाई गई।