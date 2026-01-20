बिहार में 11 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या, झाड़ियों में इस हालत में मिला शव; इलाके में मचा हड़कंप

Aurangabad Crime News: बिहार के औरंगाबाद जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 11 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई और फिर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए...

Aurangabad Crime News: बिहार के औरंगाबाद जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 11 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई और फिर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

घर के बाहर खेल रहा था सूरज

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के सलैया थाना क्षेत्र के राजा गरडी गांव की है। मृतक की पहचान मंटू दास के बेटे सूरज कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार को सूरज स्कूल से लौटने के बाद घर के बाहर खेल रहा था। उनके घर का निर्माण कार्य चल रहा था। जिसमें परिवार के सभी लोग व्यस्त थे। इसी बीच सूरज अचानक गायब हो गया। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल पाया। खोजबीन के दौरान पता चला कि सूरज को आखिरी बार पड़ोसी सोनू के साथ बगीचे की ओर जाते देखा गया था। इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सोनू को हिरासत में लेकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। करीब 12 घंटे बाद उसने हत्या की बात कबूल की।

इलाके में मचा हड़कंप

वहीं, आरोपी पड़ोसी की निशानदेही पर पुलिस ने मंगलवार को मदार नदी के पास झाड़ियों से बोरे में बंद शव बरामद किया। फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पूछताछ में आरोपी पड़ोसी ने बताया कि दोनों परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।