गयाजी में अंगीठी बनी काल! दम घुटने से नानी, नाती-नातिन की मौत...मची चीख-पुकार

Gayaji News: बिहार के गयाजी जिले में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, जहां अंगीठी जलाकर सोए परिवार के तीन लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में दो मासूम बच्चे और उनकी बुजुर्ग नानी शामिल हैं। वहीं, घटना के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया।

दम घुटने से नानी और 2 बच्चों की मौत

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के कुर्किहार महादलित टोला की है। मृतकों की पहचान मीना देवी ( 60), अंशी कुमारी (6) और सुजीत कुमार (5) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को एक कमरे में नानी, नाती और नातिन सो रहे थे। ठंड से बचने के लिए नानी मीना देवी ने कमरे के अंदर अंगीठी जलाई थी। बंद कमरे में धुआं भरने के कारण दम घुटने से सभी लोगों की हालत बिगड़ गई। बुधवार सुबह जब देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो दोनों बच्चों की मां कमरे में आई तो सभी बेहोश मिले। इसके बाद परिजन सभी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।