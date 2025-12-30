8th Pay Commission: 1 जनवरी से लागू हो रहा 8वां वेतन आयोग! बिहार के कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर; जानिए...

8th Pay Commission: साल 2025 खत्म होने को है। दो दिन और उसके बाद साल 2026 का आगाज हो जाएगा। वहीं, देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे है। दरअसल, कहा जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग...

8th Pay Commission: साल 2025 खत्म होने को है। दो दिन और उसके बाद साल 2026 का आगाज हो जाएगा। वहीं, देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे है। दरअसल, कहा जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू कर सकती है। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल आगामी 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। वहीं, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आठवें वेतन आयोग से बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। आइए जानते हैं कि आठवें वेतन आयोग से बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा और उनकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल अभी देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन दिया जा रहा है।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?।। 8th pay commission

कहा जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक सिफारिशों का अभी इंतजार है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं, 8वां वेतन आयोग लागू (8th pay commission) होने के बाद किस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को होगा कितना फायदा?।। 8th pay commission

वहीं, अगर बिहार सरकार ने भी इसी फिटमेंट फेक्टर को लागू किया तो वहां के हर सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल आगामी 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। 2016 में केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया था। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इसे लागू करने में समय लगा था। बिहार में यह वेतनमान 1 अप्रैल 2017 से ही लागू हो सका था। इसके बाद से नए वेतनमान का लाभ सभी स्तर के सरकारी कर्मियों को मिल रहा है।