School Closed: बिहार में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, कड़ाके की ठंड के बीच आदेश जारी; जानें कब खुलेंगे

School Closed: बिहार में घने कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए राज्य के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में सीवान जिला प्रशासन ने भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने कक्षा...

School Closed: बिहार में घने कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए राज्य के कई जिलों में स्कूल बंद (School Closed) कर दिए गए हैं। ऐसे में सीवान जिला प्रशासन ने भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को 4 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।

जिला दंडाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 8वीं तक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, जिनमें प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक पूर्णतः बंद रहेंगे। यह निर्णय सुबह और शाम के समय अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

कक्षा 9वीं से ऊपर की पढ़ाई सीमित समय में

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 9वीं से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह बंद नहीं होंगी। इन कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा, ताकि छात्र-छात्राएं शीतलहर से सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा शीतलहर को देखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्र केवल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खोले जाएंगे। इस दौरान केंद्रों पर बच्चों को केवल पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

परीक्षा और विशेष कक्षाओं को मिली छूट

आदेश में यह भी कहा गया है कि मिशन दक्ष और प्री-बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इनका संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दें और जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें।



