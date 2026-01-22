Main Menu

  प्‍यार में भरोसे का कत्‍ल! शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रेमिका की निजी तस्वीरें कर दी वायरल;  युवक गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Jan, 2026 10:57 AM

after physical relations man leaked his girlfriend s private photos

Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने निजी संबंधों में शक के चलते अपनी प्रेमिका की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

दलित समुदाय से बताई जा रही है पीड़िता 
जानकारी के अनुसार, मामला हरसिद्धि थाना क्षेत्र का है। पीड़िता, जो दलित समुदाय से बताई जा रही है, आरोपी युवक के साथ प्रेम संबंध में थी। आरोप है कि युवक ने निजी रिश्तों की मर्यादा को तोड़ते हुए युवती की निजी तस्वीरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक कर दीं। घटना की जानकारी मिलते ही युवती मानसिक रूप से टूट गई। 

एक विशेष जांच टीम का गठन
हालांकि, कठिन परिस्थितियों के बावजूद पीड़िता ने साहस दिखाया और साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही साइबर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की और एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट्स, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी जांच की। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान ललन कुमार के रूप में की गई। 

मामले की आगे की जांच कर रही पुलिस
साइबर पुलिस के अनुसार, आरोपी ने जानबूझकर युवती की निजी तस्वीरों को सार्वजनिक किया, जो एक गंभीर साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्थिति में पीड़ित की पहचान और सम्मान की रक्षा की जाएगी।


 

