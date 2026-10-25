"JDU को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी"...पार्टी से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह ने अपनी पार्टी बनाने का किया ऐलान

यह दावा करते हुए कि JD(U) का राजनीतिक प्रभाव कम हो गया है, निष्कासित विधायक ने कहा कि आने वाले चुनाव पार्टी की जमीनी हकीकत सबके सामने ला देंगे। उन्होंने आगे कहा, "जेडी(यू) खत्म हो चुकी है।

पटना: जनता दल (यूनाइटेड) से निकाले जाने के बाद, मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने रविवार को पार्टी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि JD(U) "खत्म हो चुकी है" और भविष्य के चुनावों में उसे "10 सीटें भी मिलना" मुश्किल होगा। साथ ही, उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की।



पटना में पत्रकारों से बात करते हुए, अनंत सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा उनके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। सिंह ने कहा, "मैं बस अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा... मुझे कोई पछतावा नहीं है। जो भी कार्रवाई की गई है, ठीक है; मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। यह पार्टी नीतीश कुमार की थी। अब जब नीतीश कुमार (सक्रिय भूमिका में) नहीं हैं, तो पार्टी में बचा ही क्या है? नेतृत्व में मौजूद उन लोगों में से- जिन्होंने मुझे निकाला है- किसने असल में कोई योगदान दिया है?... अब, उन्हें 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी... मैं कहीं और क्यों जाऊंगा? मैं बस अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा।"



यह दावा करते हुए कि JD(U) का राजनीतिक प्रभाव कम हो गया है, निष्कासित विधायक ने कहा कि आने वाले चुनाव पार्टी की जमीनी हकीकत सबके सामने ला देंगे। उन्होंने आगे कहा, "जेडी(यू) खत्म हो चुकी है। जब चुनाव होंगे, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। जिन पार्टी पदाधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनकी कड़ी आलोचना करने के बावजूद, सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके निजी संबंध अभी भी अच्छे हैं। सिंह ने कहा, "नीतीश जी और मेरे बीच कोई दूरी नहीं है; हमारे संबंध अच्छे हैं। मैं कभी उनसे मिलने जाऊंगा- इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वे अपनी पार्टी अपने पास रखें; वैसे भी इसका कोई खास मतलब नहीं है।"



इससे पहले, शनिवार को जनता दल (यूनाइटेड) ने मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह और पूर्व विधायक नीलम देवी (पति-पत्नी) को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। पार्टी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता भी खत्म कर दी है और भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत बिहार विधानसभा से अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है।

