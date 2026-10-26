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  • खेलते-खेलते गड्ढे में गिरी 5 वर्षीय बच्ची, देर रात पानी में तैरता मिला शव; परिजनों में मचा कोहराम

खेलते-खेलते गड्ढे में गिरी 5 वर्षीय बच्ची, देर रात पानी में तैरता मिला शव; परिजनों में मचा कोहराम

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Oct, 2026 10:12 AM

girl dies after falling into a water filled pit in saran

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मृतका के परिजनों से मिले आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

छपरा: बिहार में सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से पांच वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। 

पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि भलूहीं गांव निवासी गोविन्द कुमार की पुत्री अभानी कुमारी (05) रविवार की देर शाम घर के समीप खेल रही थी। इसी दौरान वह पानी भरे गड्ढे में गिर गई। बच्ची के देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान उसका शव पानी भरे गड्ढे में तैरता हुआ मिला। 

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मृतका के परिजनों से मिले आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। 

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