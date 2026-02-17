कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप, भारी पुलिस बल तैनात

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Feb, 2026 02:28 PM
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नगर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक द्वारा डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंच कर समाहरणालय परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया है।
Bhagalpur News : बिहार में भागलपुर समाहरणालय परिसर को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा भागलपुर के जिलाधिकारी के सरकारी ई-मेल पर एक मैसेज भेजकर समाहरणालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा के मद्देनजर परिसर में आमलोगों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नगर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक द्वारा डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंच कर समाहरणालय परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया है। इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति के मिलने की सूचना नहीं मिली है। यादव ने बताया कि परिसर की स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की तकनीकी अनुसंधान सेल उक्त धमकी वाले ईमेल की जांच पड़ताल कर रही है।
गौरतलब है कि इसके पहले ई-मेल के जरिए दो बार भागलपुर व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रशासनिक प्रभारी को न्यायलय को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल प्राप्त हुआ है। इसके बाद व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।