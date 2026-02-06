Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ड्यूटी पर लौट रहे पुलिस जवान पर बदमाशों ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार... घटना से फैली दहशत

ड्यूटी पर लौट रहे पुलिस जवान पर बदमाशों ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार... घटना से फैली दहशत

Edited By Harman, Updated: 06 Feb, 2026 04:39 PM

bihar bhagalpur police jawan stabbed

Bihar Crime : बिहार में भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने शुक्रवार को पुलिस जवान विशाल कुमार को चाकू मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया।

Bihar Crime News : बिहार में भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने शुक्रवार को पुलिस जवान विशाल कुमार को चाकू मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया। 

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि नवगछिया पुलिस जिला बल मे कार्यरत विशाल कुमार आज सुबह छुट्टी खत्म होने के बाद ट्रेन से नवगछिया स्टेशन पर उतर कर पुलिस लाइन जा रहा था। इस दौरान स्टेशन चौक के समीप पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने चाकू मार कर उसे घायल कर दिया। 

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल जवान विशाल कुमार को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्रारंभिक इलाज कर उसे बेहतर इलाज के लिये भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने घायल जवान के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। घटना के कारणों का तत्काल पता नहीं चला पाया है। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!