बिहार के विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त कर्मियों को बड़ी राहत, दिसंबर माह के सेवांत लाभ के लिए 168 करोड़ रुपए जारी

Bihar News: बिहार सरकार ने परंपरागत विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए दिसंबर माह के सेवांत लाभ के भुगतान के लिए 168 करोड़, 29 लाख रुपये की राशि जारी कर दी है। इस निर्णय से राज्य भर के हजारों सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर उनका बकाया भुगतान मिल सकेगा।



इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ एनके अग्रवाल ने जानकारी दी कि यह राशि राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों, उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक एवं अनुदानित महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सेवांत लाभ के भुगतान के लिए जारी की गई है। इसके तहत मगध विश्वविद्यालय को सर्वाधिक 34 करोड़, 41 लाख रुपए, जबकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 29 करोड़, 66 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। वहीं बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को 28 करोड़, 94 लाख, बीएन मंडल विश्वविद्यालय को 16 करोड़, 18 लाख, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को 15 करोड़, 40 लाख और पटना विश्वविद्यालय को 11 करोड़, 77 लाख रुपए जारी किए गए हैं।



वहीं, जय प्रकाश विश्वविद्यालय को 10 करोड़, 78 लाख, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 12 करोड़, 92 लाख, पूर्णिया विश्वविद्यालय को पांच करोड़, 87 लाख और मुंगेर विश्वविद्यालय को दो करोड़, 36 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि स्वीकृत आदेश के तहत पूर्व में विमुक्त 59 करोड़, 43 लाख रुपये की राशि से दिसंबर माह के सेवांत लाभ का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

