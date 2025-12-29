Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहारवासियों के लिए बड़ी राहत! अब जमीन से जुड़ी कोई भी परेशानी एक कॉल से दूर, राजस्व विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर

बिहारवासियों के लिए बड़ी राहत! अब जमीन से जुड़ी कोई भी परेशानी एक कॉल से दूर, राजस्व विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर

Edited By Harman, Updated: 29 Dec, 2025 04:54 PM

bihar revenue and land reforms department issued toll free number

बिहारवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा जमीन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सख्त रुख अपनाया हुआ है। जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही, गड़बड़ी...

Bihar News: बिहारवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा जमीन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सख्त रुख अपनाया हुआ है। जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही, गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजस्व विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 जारी किया है।

भूमि से संबंधित समस्या के लिए टोल फ्री नंबर पर करें कॉल 

राजस्व विभाग ने  'एक्स' पर जानकारी  देते हुए बताया है कि अब भूमि से संबंधित किसी भी समस्या के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल: biharbhumiplus.bihar.gov.in/pg/ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

वहीं इससे पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कड़ा रवैया अपनाते हुए कहा कि यदि सरकारी जमीन में दखिल खारिज या किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई, तो दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा प्रदेश के अलग- अलग जिलों में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे है। पहले  मुजफ्फरपुर में हुआ है। इसके बाद अब उनका अगला भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन आगामी 31 दिसंबर को सहरसा में होने जा रहा है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!