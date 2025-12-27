Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अब बिहार के इस जिले में DM ने जारी कर दिया फरमान, कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद

अब बिहार के इस जिले में DM ने जारी कर दिया फरमान, कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद

Edited By Harman, Updated: 27 Dec, 2025 03:52 PM

bihar all school closed

School Closed: बिहार में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। वहीं, ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में भोजपुर में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा आठवीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह...

School Closed: बिहार में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। वहीं, ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में भोजपुर में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा आठवीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भोजपुर जिलाधिकारी ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कोचिंग संस्थान सहित) में कक्षा आठवीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 दिसंबर 2025 तक रोक लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है, जो 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी होकर 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कक्षा नौवीं और उससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन अब सुबह जल्दी शुरू नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि इन कक्षाओं के लिए विद्यालय समय सुबह 10 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक निर्धारित किया गया है, ताकि छात्रों को सुबह की कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग और सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह और शाम के समय अत्यधिक ठंड, कम तापमान एवं घना कोहरा बने रहने की संभावना है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को देखते हुए  यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन के इस निर्णय से अभिभावकों और छात्रों ने राहत की सांस ली है, वहीं शिक्षा विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।
 

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!