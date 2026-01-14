Bhagalpur Crime News: एडमिट कार्ड लेने निकलीं दो नाबालिग छात्राएं रहस्यमय ढंग से लापता, इलाके में दहशत

भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से दो नाबालिग छात्राओं के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

Bhagalpur Crime News: भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से दो नाबालिग छात्राओं के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों छात्राएं 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थीं और परीक्षा से जुड़ा काम बताकर घर से निकली थीं, लेकिन कई दिनों बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है।

स्कूल जाने की बात कहकर निकलीं, फिर नहीं लौटीं

लापता छात्राओं में वारसलीगंज निवासी लक्ष्मण मंडल की पुत्री जिया कुमारी और अलीगंज महेशपुर निवासी सुबोध कुमार साह की बेटी सोनाक्षी कुमारी शामिल हैं। परिजनों के अनुसार, दोनों 8 तारीख को सरयू देवी मोहनलाल स्कूल से एडमिट कार्ड लेने की बात कहकर घर से निकली थीं। इसके बाद से दोनों का कोई संपर्क नहीं हो पाया।

बबरगंज थाना में दर्ज हुआ मामला

जब छात्राएं देर शाम तक घर नहीं लौटीं, तो परिजनों ने पहले अपने स्तर से रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के यहां खोजबीन की। लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली, तब सोनाक्षी के पिता ने बबरगंज थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

जिया के पिता और भाई का आरोप है कि वे भी थाने में आवेदन देने पहुंचे थे, लेकिन उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। पुलिस ने यह कहकर उन्हें लौटा दिया कि सोनाक्षी के पिता की शिकायत में जिया का नाम जोड़ दिया गया है। इसके बाद से दोनों परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं।

परिजनों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका

कई दिनों तक बच्चियों का कोई पता नहीं चलने से परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। परिवार को आशंका है कि कहीं दोनों छात्राएं Human Trafficking Gang के जाल में तो नहीं फंस गईं।

जिया के पिता लक्ष्मण मंडल और भाई उज्जवल कुमार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में तेजी नहीं दिखाई जा रही है। वहीं सोनाक्षी के घर में भी मातम का माहौल है। पिता सुबोध कुमार साह और मां रेणु देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।

सहेली पर उठ रहे सवाल

परिजनों ने बताया कि सुहाना कुमारी नाम की एक छात्रा सोनाक्षी को घर से बुलाकर ले गई थी। सुहाना तो वापस लौट आई, लेकिन सोनाक्षी घर नहीं पहुंची। इस संबंध में पुलिस को पूरी जानकारी दी गई है, इसके बावजूद परिजनों का कहना है कि अब तक किसी से गहन पूछताछ नहीं की गई है।

DSP ने क्या कहा?

इस मामले पर DSP सिटी-2 राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग समेत अन्य संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही दोनों नाबालिग छात्राओं को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल दो छात्राओं के लापता होने से इलाके में डर और बेचैनी का माहौल है। परिजन प्रशासन से जल्द कार्रवाई और बच्चियों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं।