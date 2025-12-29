अब ऑटो पकड़ना झंझट नहीं! पटना के टाटा पार्क स्टैंड पर सुविधा बहाल, यात्रियों को गेट से ही मिलेगी पूरी जानकारी

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Dec, 2025 06:17 PM

bihar news tata park auto stand information being provided through mikes

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की डबल इंजन सरकार में राजधानी पटना के ऑटो स्टैंड (Auto Stand) को हाईटेक बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में पटना जंक्शन के समीप स्थित टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई आधुनिक सुविधाएं बहाल की गई हैं। 

अब पटना जंक्शन पर आने वाले यात्रियों को किसी भी इलाके में जाने के लिए ऑटो चालकों से पूछताछ करने की जरूरत नहीं होगी। टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर रूट निर्धारित सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस गेट से कौन-से इलाके के लिए ऑटो उपलब्ध होंगे। 

माइकिंग सिस्टम से 24 घंटे मिलेगी रूट की जानकारी 

यात्रियों को और अधिक सहूलियत देने के लिए टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर माइकिंग सिस्टम की सुविधा भी शुरू की गई है। इसके जरिए 24 घंटे यह जानकारी दी जाएगी कि किस गेट से किस क्षेत्र के लिए ऑटो सेवा उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को सही ऑटो पकड़ने में किसी तरह की परेशानी न हो। 

PunjabKesari


प्रीपेड ऑटो बूथ शुरू, रात में भी मिलेगी सुरक्षित सेवा 

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टाटा पार्क में प्रीपेड ऑटो बूथ का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। इससे खासकर रात के समय यात्रियों को रिजर्व ऑटो सेवा आसानी से मिल सकेगी। इस व्यवस्था के लिए एक अलग प्रणाली विकसित की गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर भी प्रीपेड ऑटो बूथ की शुरुआत की गई है। जल्द ही फुलवारीशरीफ, राजेंद्र नगर, दानापुर स्टेशन समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। 

PunjabKesari

टाटा पार्क से रोजाना 25 हजार से अधिक यात्रियों का आवागमन 

बताया जा रहा है कि पटना जंक्शन के पास स्थित टाटा पार्क ऑटो स्टैंड से प्रतिदिन 25 हजार से अधिक यात्री ऑटो सेवा का उपयोग करते हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मई महीने में पटना जंक्शन पर मल्टी मॉडल हब की शुरुआत की गई थी, जिससे अंडरग्राउंड सब-वे के जरिए पटना जंक्शन और टाटा पार्क के बीच आवागमन आसान हो गया है। 

अधिकारी क्या बोले? 

जिला परिवहन अधिकारी पटना उपेंद्र पाल ने कहा, “टाटा पार्क गेट से किन-किन इलाकों के लिए ऑटो चलेगी, इसकी जानकारी यात्रियों को पहले से मिल जाएगी। रूट बोर्ड लगने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने में परेशानी नहीं होगी। भविष्य में यह व्यवस्था सभी ऑटो स्टैंड गेट पर लागू की जाएगी।”


 

