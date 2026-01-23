बिहार में भयानक हादसा, बाइक के उड़े परखच्चे; 2 की दर्दनाक माैत

Main Menu

23 Jan, 2026

Bihar Road Accident News : बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर और बाइक की आमने-सामने टक्कर ने दो लोगों की मौत हो गई।

बाइक के उड़े परखच्चे; मौके पर दोनों की दर्दनाक माैत

मिली जानकारी के अनुसार, हादसा गोड़िया पट्टी NH-727 मुख्य सड़क पर सीताराम चौक के पास हुआ। मृतकों की पहचान गोनौली निवासी 55 वर्षीय बद्री मियां और 23 वर्षीय जावेद आलम के रूप में हुई है। दोनों बाइक पर सवार थे। इस दौरान रास्ते में अनियंत्रित ट्रैक्टर और बाइक की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक के परखच्चे उड़ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। 

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

हादसे की जानकारी मिलते ही बगहा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
 

