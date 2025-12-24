Crime News: बेगूसराय में सुबह-सुबह धांय-धांय, JDU छात्र नेता को मारी गोली; इलाके में दहशत

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में सुबह-सुबह बेखौफ बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। यहां अपराधियों ने जेडीयू के एक छात्र नेता को गोली मार घायल कर दिया है।

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में सुबह-सुबह बेखौफ बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। यहां अपराधियों ने जेडीयू के एक छात्र नेता को गोली मार घायल कर दिया है।

जिम जाने के दौरान हुई घटना

मिली जानकारी के अनुसार, वारदात लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा गुमटी के पास हुई। घायल शख्स की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहुआ गांव निवासी विजेंद्र राय के पुत्र सोनू कुमार राय के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोनू कुमार सुबह जिम जा रहा था तभी बदमाशों ने रास्ते में उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अपराधियों ने सोनू कुमार पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हालांकि घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया।



