CM नीतीश ने राज्यवासियों को दी क्रिसमस की बधाई, बोले- प्रभु यीशु मसीह के संदेश को अपने जीवन में उतारें

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Dec, 2025 06:02 PM

Merry Christmas 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने क्रिसमस के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश त्याग, शान्ति, प्रेम एवं करूणा का है जो सम्पूर्ण मानव जाति के...

Merry Christmas 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने क्रिसमस के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश त्याग, शान्ति, प्रेम एवं करूणा का है जो सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिये है। प्रभु यीशु मसीह के संदेश को हम सब अपने जीवन में उतारें।

PunjabKesari

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि क्रिसमस का पर्व राज्यवासियों में प्रेम, सद्भाव के साथ-साथ सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आएगा। बता दें कि क्रिसमस ईसाइयों का सबसे पवित्र और आनंदमय त्योहार माना जाता है। यह पर्व प्रभु यीशु मसीह के जन्म की स्मृति में 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 

