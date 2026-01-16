VIDEO: Bettiah से सीएम Nitish Kumar की Samriddhi Yatra की शुरूआत, करोड़ों की बड़ी सौगात | JDU | Leshi Singh

Edited By Swati Sharma, Updated: 16 Jan, 2026 03:42 PM
#CMNitishKumar #SamriddhiYatra2026 #JivikaDidi #BiharPolitics
Bihar Political News: पश्चिम चंपारण के बेतिया से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘समृद्धि यात्रा’ की शुरूआत हो चुकी है। यात्रा के पहले दिन सीएम नीतीश कुमार ने कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र...
Bihar Political News: पश्चिम चंपारण के बेतिया से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘समृद्धि यात्रा’ की शुरूआत हो चुकी है। यात्रा के पहले दिन सीएम नीतीश कुमार ने कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमना मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और जीविका दीदियों से बातचीत भी की।