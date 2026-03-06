Main Menu

JDU मीटिंग में निशांत कुमार की गैरमौजूदगी पर चर्चा तेज, विधायकों ने बैठक में उठाए बड़े सवाल

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 06 Mar, 2026 11:44 PM

nishant kumar politics entry

मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने शुक्रवार शाम अपने आवास पर Janata Dal (United) के विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। यह बैठक शाम लगभग 5 बजे शुरू हुई और देर तक चली।

बिहार: मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने शुक्रवार शाम अपने आवास पर Janata Dal (United) के विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। यह बैठक शाम लगभग 5 बजे शुरू हुई और देर तक चली। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान पार्टी के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने के फैसले पर खुलकर अपनी राय रखी। कुछ नेताओं ने इस फैसले पर असहमति भी जताई और कहा कि वे इस कदम से संतुष्ट नहीं हैं।

कुछ समुदायों के नेताओं ने भी जताई नाराजगी

बैठक में शामिल कुछ विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय को लेकर पार्टी के भीतर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं ने सीधे तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जबकि अन्य ने भी इसी तरह की भावना जाहिर की।

वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

इस अहम बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इनमें Ashok Choudhary, Vijay Kumar Choudhary और Sanjay Kumar Jha जैसे नेता मौजूद थे। हालांकि, मुख्यमंत्री के पुत्र Nishant Kumar की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि वे जल्द ही सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं और पार्टी से औपचारिक रूप से जुड़ने की संभावना जताई जा रही है।

मंत्री लेशी सिंह ने दिया भावुक बयान

बैठक से पहले मंत्री Leshi Singh ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं स्वाभाविक हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं और उनके नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को करीब से देखा है।
ऐसे में यदि किसी बड़े फैसले पर कार्यकर्ताओं या नेताओं की भावनात्मक प्रतिक्रिया आती है तो इसे समझा जा सकता है।

आगे की राजनीति पर बढ़ी चर्चाएं

मुख्यमंत्री Nitish Kumar द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस फैसले के बाद भविष्य की राजनीतिक रणनीति और पार्टी के नेतृत्व को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं।

