  • कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा में कटौती पर पार्टी ने जताई कड़ी आपत्ति, नीतीश सरकार पर लगाए ये गंभीर आरोप

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Jan, 2026 04:20 PM

congress party has objected to the reduction in security provided to its leaders

Bihar Politics: बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम (Rajesh Ram) और विधान परिषद में दल के नेता डॉ मदन मोहन झा की सुरक्षा में कटौती पर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने गुरुवार को राज्य सरकार पर...

Bihar Politics: बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम (Rajesh Ram) और विधान परिषद में दल के नेता डॉ मदन मोहन झा की सुरक्षा में कटौती पर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने गुरुवार को राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं।

'कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर असुरक्षित करने का किया जा रहा प्रयास'

प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि दुर्भावनापूर्ण मानसिकता के तहत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की सुरक्षा घटाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कई वरिष्ठ नेताओं को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, वहीं कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर असुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से ही अपराध और असुरक्षा का माहौल है। ऐसे समय में विपक्षी दल के नेताओं की सुरक्षा में कटौती करना निंदनीय है और इससे राजनीतिक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को जनता का समर्थन प्राप्त है और पार्टी किसी भी तरह के दबाव से डरने वाली नहीं है।

'पार्टी इस फैसले का हर स्तर पर करेगी विरोध'

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य सरकार से मांग की है कि कांग्रेस नेताओं की पुरानी वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था तत्काल बहाल की जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी इस फैसले का हर स्तर पर विरोध करेगी। 
 

