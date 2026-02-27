बिहार के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत! नीतीश सरकार जल्द करेगी प्रमोशन

Bihar Teachers News : बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने प्रमोशन को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकेत दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में घोषणा की कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही शिक्षकों की...

Bihar Teachers News : बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने प्रमोशन को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकेत दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में घोषणा की कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

जानें कब शुरु होगी प्रमोशन की प्रक्रिया

विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान एमएलसी प्रो. संजय कुमार सिंह ने शिक्षकों को लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिलने का प्रश्न उठाया। इस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग आवश्यक तैयारियां पूरी कर रहा है और वित्तीय वर्ष के समापन के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (मार्च 2026) के समाप्त होते ही, यानी अप्रैल महीने से प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस फैसले से न केवल शिक्षकों के पदोन्नति होगी बल्कि उनके वेतन में भी अच्छी खासी वृद्धि होगी।