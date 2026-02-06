Darbhanga News : पंचायत के बाद हिंसा, पैसों के विवाद में दो गुट भिड़े, 12 लोग गिरफ्तार

घटना के बाद, एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया। कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और FIR में 70 लोगों के नाम हैं। रेड्डी ने बताया, "असल में, यह पैसे के लेन-देन का मामला था। 30 जनवरी, 2026 की शाम को एक पंचायत (गांव की बैठक) बुलाई गई थी, जिसके दौरान...

Darbhanga News : बिहार के दरभंगा में 30 जनवरी की शाम को एक पंचायत बैठक के दौरान लोगों के दो समूहों के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) जगुनाथ रेड्डी के अनुसार, यह लड़ाई पैसों के विवाद को लेकर हुई। एक पक्ष द्वारा FIR दर्ज कराने के बाद, उस पक्ष के सदस्यों ने कथित तौर पर दूसरे पक्ष के घर में घुसकर 31 जनवरी को उन पर हमला कर दिया।



FIR में 70 लोगों के नाम

घटना के बाद, एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया। कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और FIR में 70 लोगों के नाम हैं। रेड्डी ने बताया, "असल में, यह पैसे के लेन-देन का मामला था। 30 जनवरी, 2026 की शाम को एक पंचायत (गांव की बैठक) बुलाई गई थी, जिसके दौरान दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हो गई। एक पक्ष ने FIR दर्ज कराई। फिर, 31 तारीख को, एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर में घुस गया और उन पर हमला कर दिया। एक FIR दर्ज की गई है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। FIR में कुल 70 लोगों के नाम हैं, और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। अन्य अधिकारियों द्वारा दो शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं..."



इलाके में पूरी तरह शांति- SSP

SSP ने आगे बताया कि इलाके में पूरी तरह शांति है। अधिकारी की तैनाती भी है। और बाकी प्रक्रिया भी चल रही है। घटना के पीड़ित विक्रम पासवान ने घटना बताते हुए न्याय की मांग की, और दावा किया कि गांव के सभी युवक उन पर और उनके परिवार पर हमला करने आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों ने उनके घर को तोड़ दिया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया।



पीड़ित विक्रम पासवान ने क्या कहा?

पासवान ने कहा, "मेरा नाम विक्रम पासवान है। मेरा भाई हेमंत कुमार से पैसे मांगने गया था। उसने गाली दी और मेरे भाई को धक्का दिया।" भाई दूर था। उसने गांव के मुखिया को बुलाया। उसने मेरे भाई पर हमला किया और 31 तारीख को उसे छोड़ दिया। 31 तारीख को उन्होंने एक प्लान बनाया। हमें कुछ नहीं पता। हम सब्ज़ी खरीदने गांव आए थे। गांव के सभी जवान हम पर हमला करने आ गए। उन्होंने घर तोड़ दिया। उन्होंने घर को फाड़ दिया और बर्बाद कर दिया। "



पीड़ित ने आगे बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर उसे धमकी दी थी और पहले भी उसे बाज़ार से बाहर निकाल दिया था। 500,000 रुपये बचे थे। मैंने केरल में काम किया था। मैं वहां पैसे मांगने जाता था। वे मुझे धमकी देते थे, गाली देते थे और बाज़ार से बाहर निकाल देते थे। यह लगभग 6 महीने की कमाई थी। हमें लगा कि हम पर हमला होगा। हमें जानवरों की तरह मारा गया। हमें लगा कि हम मर जाएंगे। यही हुआ। हम न्याय चाहते हैं। किसी ने हमें न्याय नहीं दिया है। हम नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो।