  • Rain Alert Bihar : बिहार में 28 जनवरी से बारिश और घने कोहरे का अलर्ट, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

बिहार में आने वाले एक हफ्ते तक मौसम के ज्यादातर हिस्सों में शुष्क बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हालांकि 28 जनवरी को राज्य के कुछ जिलों में मौसम करवट ले सकता है।

Rain Alert Bihar: बिहार में आने वाले एक हफ्ते तक मौसम के ज्यादातर हिस्सों में शुष्क बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हालांकि 28 जनवरी को राज्य के कुछ जिलों में मौसम करवट ले सकता है। North Bihar Weather में गरज के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

28 जनवरी को बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, 28 जनवरी को Thunderstorm Alert के तहत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान Wind Speed 30–40 km/h तक पहुंचने की आशंका है, साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

29–30 जनवरी को घना कोहरा बढ़ाएगा परेशानी

बारिश के बाद 29 और 30 जनवरी को Dense Fog Alert जारी किया गया है। उत्तर और उत्तर-पश्चिम बिहार के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम के कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। इससे पहले गया में Visibility 300 meters तक दर्ज की जा चुकी है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

तापमान में हल्का बदलाव, रातें रहेंगी सर्द

Temperature Update Bihar के अनुसार, अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य का अधिकतम तापमान कैमूर में 26.4°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुजफ्फरपुर में सबसे कम अधिकतम तापमान 23.4°C रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो समस्तीपुर 6.8°C के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। कई जिलों में रात के तापमान में 2–4 डिग्री की गिरावट से ठंड का असर बढ़ा है।

किन जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, 28 जनवरी को Rain Forecast Bihar के तहत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

