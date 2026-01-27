Gold Price Today: सोना पहली बार 1 लाख 60 के करीब, जानें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

सोने की कीमतों ने मंगलवार 27 जनवरी 2026 को नया ऑल टाइम हाई बनाकर निवेशकों को चौंका दिया है। MCX पर शुरुआती कारोबार में सोना 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया।

Gold Price Today: सोने की कीमतों ने मंगलवार 27 जनवरी 2026 को नया ऑल टाइम हाई बनाकर निवेशकों को चौंका दिया है। MCX पर शुरुआती कारोबार में सोना 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। इस ऐतिहासिक तेजी का असर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आ रहा है, जहां गोल्ड के रेट रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं।

MCX पर गोल्ड ने तोड़ा पिछला रिकॉर्ड

मंगलवार को MCX गोल्ड में करीब 2.4 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और भाव ₹1,59,820 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि ऊपरी स्तरों से निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण बाद में कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाजार का ट्रेंड अब भी मजबूत बना हुआ है।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट

(अनुमानित बाजार भाव, GST और मेकिंग चार्ज अलग)

पटना (Patna Gold Price Today): ₹1,59,400 / 10 ग्राम

गया (Gaya Gold Rate): ₹1,59,250 / 10 ग्राम

भागलपुर (Bhagalpur Gold Price): ₹1,59,300 / 10 ग्राम

मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur Gold Rate): ₹1,59,200 / 10 ग्राम

दरभंगा (Darbhanga Gold Price): ₹1,59,150 / 10 ग्राम

पूर्णिया (Purnia Gold Rate): ₹1,59,180 / 10 ग्राम

इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहा सोने को सपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने सोने को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अमेरिका में अप्रैल डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स करीब 1 प्रतिशत बढ़कर 5,113.70 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस तक पहुंच गए। डॉलर इंडेक्स में गिरावट से विदेशी निवेशकों के लिए सोना और आकर्षक बन गया है।

लगातार महंगा क्यों हो रहा है सोना?

सोने की कीमतों में उछाल के पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं—

अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप होने की आशंका

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नए टैरिफ ऐलान

वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक तनाव

केंद्रीय बैंकों द्वारा भारी मात्रा में सोने की खरीद

निवेशकों का सुरक्षित विकल्प की ओर झुकाव

इन सभी फैक्टर्स ने सोने को मजबूत सहारा दिया है।

आगे कहां तक जाएगा गोल्ड?

कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आने वाले दिनों में बाजार की नजर एफओएमसी बैठक पर रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय संकेत सकारात्मक रहे, तो सोना जल्द ही नए स्तरों को छू सकता है।

निवेशकों के लिए जरूरी सलाह

बिहार में अगर आप सोने की खरीद या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा ऊंचे स्तरों पर सावधानी के साथ फैसला लें। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सोना अब भी सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है।