Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहार में पूर्व नक्सली कमांडर की बेरहमी से हत्या! दोस्तों के साथ कर रहा था पार्टी...तभी आए बदमाश, बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां

बिहार में पूर्व नक्सली कमांडर की बेरहमी से हत्या! दोस्तों के साथ कर रहा था पार्टी...तभी आए बदमाश, बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Dec, 2025 01:51 PM

former naxalite commander brutally murdered in bihar

Jamui Crime News: बिहार के जमुई जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने पूर्व नक्सली कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए...

Jamui Crime News: बिहार के जमुई जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने एक पूर्व नक्सली कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के चरकापत्थर थाना क्षेत्र के बाराटांड गांव के पास की है। मृतक की पहचान थमहन पंचायत के चिल्काखांड़ निवासी पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम लखन यादव बाराटांड आदिवासी टोला में अपने दोस्तों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इस दौरान सभी पार्टी कर रहे थे, तभी घात बैठे लगाए अज्ञात हमलावरों ने लखन यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गोली लगते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

इलाके में दहशत का माहौल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अभी तक हत्या के कारणों का  पता नहीं चल पाया है, फिलहाल पुलिस हर पहलू पर मामले की जांच कर रही है। मृतक लखन यादव झाझा स्टेशन पर हुए हथियार लूटकांड समेत कई नक्सली कांड में आरोपित था। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!