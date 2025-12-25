Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हाय रे कलयुग! मां ने सिर में तेल लगाया तो बेटे ने बेरहमी से कर दी हत्या, हथौड़े से किए ताबड़तोड़ वार

हाय रे कलयुग! मां ने सिर में तेल लगाया तो बेटे ने बेरहमी से कर दी हत्या, हथौड़े से किए ताबड़तोड़ वार

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 Dec, 2025 01:40 PM

when the mother applied oil on her head the son brutally murdered her

Khagaria Crime News: बिहार में खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत खीराडीह गांव में एक बेटे ने कथित तौर पर हथौड़े से पीट-पीटकर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

Khagaria Crime News: बिहार में खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत खीराडीह गांव में एक बेटे ने कथित तौर पर हथौड़े से पीट-पीटकर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

सिर में तेल लगाने पर उग्र हो गया बेटा

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान 60 वर्षीय उड़नी देवी के रूप में हुई है, जबकि हत्या का आरोप उनके बेटे मंटू मंडल पर है। पुलिस के अनुसार, उड़नी देवी अपने बेटे मंटू मंडल के पैर में तेल लगाकर उसकी मालिश कर रही थीं। इसी दौरान जब उन्होंने उसके माथे पर तेल लगाया, तो वह अचानक उग्र हो गया और चिल्लाने लगा। स्थिति बिगड़ती देख उसके पिता घनश्याम मंडल डरकर घर से बाहर निकल गए। इसके बाद मंटू मंडल ने हथौड़े से अपनी मां के माथे पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपी मंटू गिरफ्तार

स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी मंटू मंडल कथित तौर पर मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ग्रामीणों ने बताया कि उसके आक्रामक व्यवहार के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी और वहीं रह रही है। मंटू मंडल अपने माता-पिता के साथ ही रहता था, जबकि उसके दो अन्य भाई अलग रहते हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही परबत्ता थाना के प्रभारी निरीक्षक दिवाकर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अखलेश कुमार ने बताया कि पुलिस को पूर्वाह्न करीब 11 बजे हत्या की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि मंटू मंडल ने अपनी मां की हत्या की है। घटनास्थल से खून के छींटे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी मंटू को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!