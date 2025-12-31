Main Menu

मोतिहारी में भयानक हादसा! तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई...उड़े परखच्चे, 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत

horrible accident in motihari high speed bike hits tree 2 youths killed

Motihari Road Accident: बिहार के मोतिहारी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे की खबर सुनते ही परिजनों में मातम छा गया।

Motihari Road Accident: बिहार के मोतिहारी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे की खबर सुनते ही परिजनों में मातम छा गया। परिवारों में चीख-पुकार मच गई।

पेड़ की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, दोनों ने मौके पर तोड़ा दम

मिली जानकारी के अनुसार, जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलवार मलाही गांव की है। मृतकों की पहचान फुलवार मलाही गांव निवासी भिखारी साह के 27 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार और पतरस राय के 19 वर्षीय पुत्र अर्जुन कुमार के रूप में हुई है। दोनों युवक बाइक से अपने घर भरवा टोला की ओर जा रहे थे। रास्ते में बाइक का संतुलन बिगड़ गया। जिससे बाइक एक पेड़ से टकरा गई और बाइक के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि जिससे दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सोनू कुमार की शादी दो वर्ष पहले हुई थी और उसका 6 महीने का बच्चा है। वहीं इस घटना ने परिजनों को गहरा सदमा दे दिया।

