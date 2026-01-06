Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 5 साल पहले BSF जवान से की लव मैरिज...अब ऐसा क्या हुआ 2 बच्चों की मां ने उठा लिया खौफनाक कदम, मची चीख-पुकार

5 साल पहले BSF जवान से की लव मैरिज...अब ऐसा क्या हुआ 2 बच्चों की मां ने उठा लिया खौफनाक कदम, मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 06 Jan, 2026 01:58 PM

in a family dispute the wife of a bsf jawan committed suicide

Bhagalpur Crime News: बिहार के भागलपुर जिले से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर बीएसएफ जवान की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे...

Bhagalpur Crime News: बिहार के भागलपुर जिले से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर बीएसएफ जवान की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला का है। मृतका की पहचान लाडली कुमारी (22) के रूप में हुई है। लगभग पांच साल पहले लाडली और दिलीप पासवान की लव मैरिज हुई थी। दिलीप बीएसएफ में जवान हैं। परिजनों ने बताया कि शादी के बाद दिलीप ने लाडली को नया घर बनवाकर दिया था, लेकिन फिर भी वह लाडली पर दबाव बनाता रहता था कि वह अपने सुसराल वालों के साथ रहे। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। परिजनों का आरोप है कि इसी से तंग आकर सोमवार को लाडली ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

गांव में पसरा सन्नाटा

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि मृतका दो छोटे-छोटे बच्चों की मां थीं। लाडली की मौत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!