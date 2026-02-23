Gold Price Today: ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा सोना, क्या अभी खरीदना रहेगा फायदे का सौदा? जानिये लेटेस्ट रेट

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Feb, 2026 04:30 PM

Gold Price Today: बिहार में सोने की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। सोमवार, 23 फरवरी 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी Multi Commodity Exchange (MCX) पर सोने के वायदा भाव में तेज उछाल आया, जिसका असर सीधे बिहार के सर्राफा बाजारों पर पड़ा।

दोपहर तक MCX पर सोना करीब 1.85% यानी 2,902 रुपये की तेजी के साथ ₹1,59,778 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले यह ₹1,56,876 पर बंद हुआ था। गौरतलब है कि 29 जनवरी को वायदा बाजार में सोना ₹1,80,779 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई को छू चुका है।

International Market का असर, बिहार में बढ़ी चमक

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 5,027.13 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर बना हुआ है। विदेशी बाजार की मजबूती का सीधा असर देश के साथ-साथ बिहार के शहरों पर भी देखा जा रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹1,59,500 प्रति 10 ग्राम (टैक्स सहित) पर पहुंच गया है, जबकि वेबसाइट गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट का रेट ₹1,61,500 तक दर्ज किया गया।

IBJA के अनुसार आज का सोने का ताजा रेट (सुबह से दोपहर तक तेजी)

Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह से दोपहर तक सोने में तेज उछाल दर्ज किया गया।

कैरेट सुबह का रेट (₹/10 ग्राम) दोपहर का रेट (₹/10 ग्राम)

24 कैरेट 1,55,066 1,58,428

23 कैरेट 1,54,445 1,57,794

22 कैरेट 1,42,040 1,45,120

18 कैरेट 1,16,300 1,18,821

14 कैरेट 90,714 92,680

Bihar City Wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)

बिहार के प्रमुख शहरों में गहनों की खरीदारी करने वालों के लिए ताजा रेट इस प्रकार हैं:

शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट

पटना ₹1,61,400 ₹1,47,950 ₹1,21,060

गया ₹1,61,300 ₹1,47,800 ₹1,20,950

भागलपुर ₹1,61,450 ₹1,48,000 ₹1,21,100

मुजफ्फरपुर ₹1,61,380 ₹1,47,900 ₹1,21,000

दरभंगा ₹1,61,350 ₹1,47,850 ₹1,20,980

नोट: शहरों में मेकिंग चार्ज और GST अलग से लागू हो सकते हैं।

पिछले कारोबारी दिन क्या रहा हाल?

मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना ₹850 की तेजी के साथ ₹1,59,500 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं चांदी करीब ₹2.64 लाख प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही।

वायदा बाजार में भी मजबूती दिखी। MCX पर अप्रैल डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट करीब 0.85% बढ़कर ₹1,56,134 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर भी 1% चढ़कर 5,046.95 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया।

